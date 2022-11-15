TBMM Başkanı Şentop KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın halkı selamla ile başlayan törenin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yaptı. Daha sonra gerçekleşen resmi geçit töreninde, KKTC'nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de halkı selamladı. GÜNSEL'in geçişi esansında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilgi, birikim ve bilimsel üretiminin ürünü olan yerli otomobil GÜNSEL" anonsu yapıldı.

GÜNSEL'in ilk modeli B9'un 13 prototipi ile Cumhuriyet kortejinde yer alması ile ilgili açıklama yapan GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ülkemizin 39'uncu yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı törende, Kıbrıs Türk toplumunun bu topraklardaki kadim köklerinden güç alarak ürettiğimiz GÜNSEL'imizin, resmi geçit töreninde yer alarak devletimizi ve halkımızı selamlaması büyüklüğü tarifsiz bir onur" ifadesini kullandı.