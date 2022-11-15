Mehmet Barlas yazdı! Gerçek katilin adı teröristin üstünde yazıyor

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı "Gerçek katilin adı teröristin üstünde yazıyor" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu PKK'lı kadın şu anda gözaltında. Terörist, göğsünde "New York" yazan bir kıyafetle yakalandı.

Elbette o kıyafetten yola çıkarak terörist kadının ABD'yi işaret ettiğini söylemiyorum. Ama bazı fotoğraflar vardır ki siz istemeseniz de her şeyi anlatır. Kadın teröristin elleri kelepçeli olarak Türk bayrağı önünde verdiği görüntüde kıyafetinde New York yazması işte o fotoğraflardan biri.

Tam da bu arada hiç alışık olmadığımız bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye yaşadığı kayıplar için başsağlığı dileyen ABD'ye hitaben "Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyoruz" dedi.