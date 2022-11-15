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Giriş Tarihi: 15.11.2022 17:11

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
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