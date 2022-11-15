MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10'a çıktı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2022
Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!#MSB pic.twitter.com/fYmiMJyIkv