Numan Kurtulmuş İstiklal Caddesi’nde patlamanın olduğu bölgeyi ziyaret etti

"BÜTÜN BİRİMLER MESELENİN ESAS YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇABALIYOR"

Bütün birimlerin meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabaladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Bazı ülkeler artık terörü kendi milli menfaatlerinin bir aracı olarak kullanıyor. Uzunca bir süredir adına da vekalet savaşları dedikleri yani vekil tayin ettikleri taşeron örgütler, çevreler ve maşalar üzerinden sadece Türkiye'yi değil dünyayı karıştırıyorlar. Türkiye olarak teröre çok bedel ödemiş, çok canı yanmış olan bir ülkeyiz. On binlerce insanımızı 40 yılı aşkın bir süredir devam eden terörde kaybetmiş olan bir milletiz. Ama çok şükür hem Türkiye'nin içerisinde, hem Türkiye'nin dışında, düşmanı olan bu aziz millete düşmanı olan terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu terör örgütlerinin arkasındaki güçlerin hepsi Allah'ın izniyle Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında dize geleceklerdir. Türkiye öyle ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN RHATSIZLIK DUYAN ÇEVRELER VAR"

Türkiye'nin son günlerde, son yıllarda uluslararası alanda önemli başarılar elde etmesinden rahatsızlık duyan bazı çevrelerin olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: "Bunların da bazı Türkiye düşmanları gruplara, terör çetelerine destek verdiği de cümle alemin bilgisi dahilindedir. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüze hep beraber devam edeceğiz. Ve Türkiye'nin her alanda ortaya koymuş olduğu bu başarıyı daha da ileriye götürerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir vatandaşımızın teröre karşı kaybedilmediği bir Türkiye'yi hep beraber inşallah kuracağız. Ben bu vesileyle bir kere daha ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere bütün milletimize başsağlığı diliyorum."