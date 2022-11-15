Numan Kurtulmuş İstiklal Caddesi’nde patlamanın olduğu bölgeyi ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın olduğu yerde hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakılan noktayı ziyaret etti. Olayın duyulduğu andan itibaren milletin gösterdiği dayanışmanın çok önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bir taraftan içimize kanlı gözyaşlarımızı akıtacağız diğer taraftan da dayanışma içerisinde Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, Türkiye'yi bir şekilde uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen terörü ve terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz. Mesele sadece burada bombayı patlatan terörist ya da sadece o teröristin arkasındaki terör örgütünden ibaret değildir. Bunları kim sahaya sürüyorsa, bunları vekalet savaşlarının aracı olarak kimler kullanıyorsa inşallah ümit ediyoruz ki en kısa zamanda teröristin yakalandığı gibi buradakilerin de yakalanmasını, arkasındaki güçlerin de yakalanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
"BÜTÜN BİRİMLER MESELENİN ESAS YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇABALIYOR"
Bütün birimlerin meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabaladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Bazı ülkeler artık terörü kendi milli menfaatlerinin bir aracı olarak kullanıyor. Uzunca bir süredir adına da vekalet savaşları dedikleri yani vekil tayin ettikleri taşeron örgütler, çevreler ve maşalar üzerinden sadece Türkiye'yi değil dünyayı karıştırıyorlar. Türkiye olarak teröre çok bedel ödemiş, çok canı yanmış olan bir ülkeyiz. On binlerce insanımızı 40 yılı aşkın bir süredir devam eden terörde kaybetmiş olan bir milletiz. Ama çok şükür hem Türkiye'nin içerisinde, hem Türkiye'nin dışında, düşmanı olan bu aziz millete düşmanı olan terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu terör örgütlerinin arkasındaki güçlerin hepsi Allah'ın izniyle Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında dize geleceklerdir. Türkiye öyle ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN RHATSIZLIK DUYAN ÇEVRELER VAR"
Türkiye'nin son günlerde, son yıllarda uluslararası alanda önemli başarılar elde etmesinden rahatsızlık duyan bazı çevrelerin olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: "Bunların da bazı Türkiye düşmanları gruplara, terör çetelerine destek verdiği de cümle alemin bilgisi dahilindedir. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüze hep beraber devam edeceğiz. Ve Türkiye'nin her alanda ortaya koymuş olduğu bu başarıyı daha da ileriye götürerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir vatandaşımızın teröre karşı kaybedilmediği bir Türkiye'yi hep beraber inşallah kuracağız. Ben bu vesileyle bir kere daha ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere bütün milletimize başsağlığı diliyorum."
"VEKALET SAVAŞLARI MAŞALARI KULLANARAK DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNİ KONTROL ETMEK"
Vekalet savaşları kavramını da açıklayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan maşaları kullanarak bu bölgeyi, bu coğrafyayı ve dünyanın farklı bölgelerini bir şekilde kontrol etmek demek. Şu sorunun cevabını bulursak meselenin arkasında kimin olduğunu da çok net görürüz. İçecek bir lokma temiz suyu olmayan, elinde yarım lokma temiz ekmeği olmayan Afrikalı insanların eline 10 binlerce dolarlık silahları vererek, Boko Haram diye bir örgütü kurduran kimlerdir? DEAŞ diye bir örgütü kurdurup burada bu bölge halklarının başına bela edenler ve birkaç ay içerisinde Suriye'nin Irak'ın neredeyse tamamını işgal edecek duruma getirenler kimlerdir? 1970'lerin başından itibaren PKK'ya ve ardından da şimdi PYD'ye PKK'ya beraber destek veren kimlerdir? Bunlara kim silah verir? Bunlara kim istihbarat desteği sağlar? Bunlara kim lojistik destek sağlar? Ülkelerinin başkentlerinde bunlara siyasi faaliyetler yapsınlar diye kimler zemin hazırlar? Sorunun cevabını bulursanız terörün de arkasındaki gerçek güçleri bulmuş olursunuz."
"TERÖR SADECE BİRKAÇ BİN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBUNDAN İBARET DEĞİL"
Terörün sadece birkaç bin terör örgütü mensubundan ibaret olmadığını belirten Kurtulmuş, "Birkaç tane hain, insanlık düşmanı caniden ibaret değildir. Onların arkasında lojistik, istihbari, siyasi ve her türlü askeri desteği verenler sadece Türkiye bakımından değil dünyadaki esas sorumlularıdır. Bu güçler teröre destek vermekten vazgeçsinler bir hafta içinde dünyanın hiçbir yerinde terörist kalmaz. Dolayısıyla bu bir insanlık suçudur. Teröre destek verme bu insanların ne kabahati var sivil insanlar şu caddede bizim gibi rahat bir şekilde güneşli bir pazar günü aileleriyle dolaşıyorlardı. İnşallah sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil terörün arkasındaki bütün güçler Türkiye'ye karşı bu operasyonları yapmaktan vazgeçinceye kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.