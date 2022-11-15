Numan Kurtulmuş’tan İstiklal’deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz

"MAŞALAR ÜZERİNDEN SADECE TÜRKİYE'Yİ DEĞİL DÜNYAYI KARIŞTIRIYORLAR"



Kurtulmuş, "Yaralılarımızın bir kısmı taburcu oldu. Dilerim ki geri kalan yaralılar da en kısa sürede taburcu olur ve böylece bu saldırıda yaralanmış olan kardeşlerimiz de tekrar hayata tutunurlar. Pazar günü olayın duyulduğu andan itibaren milletçe gösterdiğimiz milli dayanışma fevkalade önemlidir. Bir taraftan içimize kanlı gözyaşlarımızı akıtacağız. Diğer taraftan da dayanışma içerisinde Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, Türkiye'yi bir şekilde uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen terörü ve terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Türkiye bu süreci de atlatacaktır. Mesele sadece burada bombayı patlatan terörist ya da sadece o teröristin arkasındaki terör örgütünden ibaret değildir. Bunları kim sahaya sürüyorsa, bunları vekalet savaşlarının aracı olarak kimler kullanıyorsa ümit ediyoruz ki en kısa zamanda teröristin yakalandığı gibi buradakilerin de yakalanmasını, arkasındaki güçlerin de yakalanmasını temenni ediyoruz. Bütün birimlerimiz gayretle meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabalıyorlar. Büyük bir olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Birileri, bazı ülkeler maalesef artık terörü kendi milli menfaatlerinin bir aracı olarak kullanıyor. Uzunca bir süredir adına da vekalet savaşları dedikleri yani vekil tayin ettikleri taşeron örgütler üzerinden, çevreler üzerinden, maşalar üzerinden sadece Türkiye'yi değil dünyayı karıştırıyorlar." dedi.