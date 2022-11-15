Şanlıurfa’da terör operasyonu

Silahlı Terör örgütleri ile mücadele kapsamında başarılı çalışmalara imza atan Şanlıurfa Emniyeti, terör örgütlerine nefes aldırmıyor.

ŞAFAK OPERASYONU

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da şafak operasyonu düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.