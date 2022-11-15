Son dakika: Bahçeli’den İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama: Misliyle karşılık verilecektir

"TERÖRİZMİN HİÇBİR ŞEKLİ MASUM DEĞİLDİR"

Terör örgütleri sadece insanımızın değil esasen tüm insanlığın ortak can düşmanıdır. Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye'nin üstesinden gelinmesi öncelikli olan sorunu bölücü terör sorunudur. Bunun hakkından gelmedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamanız zordur.

Ellerinde hançer ile arkamızda dolaşan alçakları yok etmeliyiz. Milli bekamız, milli birliğimiz buna bağlıdır. Türk milleti terörle yaşamaya hem alışmayacak hem de buna tahammül etmeyecek.

Türkiye ne zaman adından ve güçlü adımlarından söz ettirse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman ayağına vurulan prangaları kırmaya başlada terör saldırılarıyla karşılık almaktadır.