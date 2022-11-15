Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım
Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:12 Son Güncelleme: 15.11.2022 13:17

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA