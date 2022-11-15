Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler
Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:16 Son Güncelleme: 15.11.2022 10:26

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nden dikkat çeken kareler

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Başkan Erdoğan, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumunun yapılacağı salonda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle ayaküstü sohbet etti. Fransa

Son dakika haberleri: G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Başkan Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

BİRÇOK LİDERLE AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumunun yapılacağı salonda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle ayaküstü sohbet etti.

İşte o kareler:

Son dakika: Bali'de G20 Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan temaslara başladı

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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler
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