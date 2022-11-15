Son dakika: Başkan Erdoğan’ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nden dikkat çeken kareler

Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

BİRÇOK LİDERLE AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumunun yapılacağı salonda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle ayaküstü sohbet etti.

İşte o kareler: