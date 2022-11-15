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Giriş Tarihi: 15.11.2022 14:29 Son Güncelleme: 15.11.2022 14:30

Son dakika haberi: Terörist Ahlam Albashir'in parmak izleri taksiden çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: Terörist Ahlam Albashir’in parmak izleri taksiden çıktı

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin parmak izleri, olaydan sonra Taksim Meydanı’ndan bindiği ve Esenler’e gittiği taksiden çıktı. İşte o parmak izleri…

Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren ve yakalanan kadın terörist Ahlam Albashir'in olaydan sonra Taksim Meydanı'ndan bindiği ve Esenler'e gittiği taksi İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Sürücüsü gözaltına alınan takside teröristin ve iki kişinin daha parmak izleri tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelenen taksideki boyalı parmak izi tespitleri ve polisler tarafından işaretlenen parmak izleri SABAH objektiflerine yansıdı.

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Son dakika haberi: Terörist Ahlam Albashir'in parmak izleri taksiden çıktı
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