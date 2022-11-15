Son dakika: İBB borç batağında! Yasal sınırı 1.5 kat aştı

İBB'nın sayıştay raporunda, idarenin 2021'de faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarının, yasal sınırın üzerinde gerçekleştiği bulgusuna rastlandı. Raporda; 2020 yılı net bütçe geliri 19.7 milyar TL olan İBB'nin, yeniden değerleme oranlaması ile birlikte ulaştığı 21.5 milyar TL'nin 1.5 katı olan 32.3 milyar TL'lik tutarı da aşarak 51.4 milyar TL borçlandığı görüldü.