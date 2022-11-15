SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detaylar: 3 kez keşif yapmışlar

Son dakika haberine göre; Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bilgilere SABAH ulaştı.
3 DEFA FARKLI KIYAFETLERLE KEŞİF YAPMIŞLAR
Bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan ve operasyonla yakalanan Ahlam Albashir (23) adlı kadın terörist ile firari suç ortağı Bilal Hassan'ın patlamayı gerçekleştirdikleri İstiklal Caddesi'nde üç defa farklı kıyafetlerle dolaşarak keşif yaptıkları ortaya çıktı.
KARI-KOCA SÜSÜ VERDİLER
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; kendilerine "Karı-Koca" süsü vererek dört aydır İstanbul'da yaşayan iki terörist, saldırıdan önce son bir hafta içerisinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç defa keşif yaptı.
SALDIRI NOKTASINI BELİRLEDİLER
Keşifleri farklı kıyafetlerle yapan iki terörist, patlayıcıyı koyacakları noktayı kalabalığa ve insanların geçiş güzergahlarına göre belirledikten sonra kalleş saldırı için harekete geçti.
KAMUFLE OLMAK İÇİN BAŞINI ÖRTTÜ
Kadın terörist Ahlam Albashir üç keşfin ikisini başı açık bir şekilde gerçekleştirdi. Bir keşifte ise kamufle olabilmek için başını örttü.