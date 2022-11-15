SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detaylar: 3 kez keşif yapmışlar

KARI-KOCA SÜSÜ VERDİLER

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; kendilerine "Karı-Koca" süsü vererek dört aydır İstanbul'da yaşayan iki terörist, saldırıdan önce son bir hafta içerisinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç defa keşif yaptı.

SALDIRI NOKTASINI BELİRLEDİLER

Keşifleri farklı kıyafetlerle yapan iki terörist, patlayıcıyı koyacakları noktayı kalabalığa ve insanların geçiş güzergahlarına göre belirledikten sonra kalleş saldırı için harekete geçti.

KAMUFLE OLMAK İÇİN BAŞINI ÖRTTÜ

Kadın terörist Ahlam Albashir üç keşfin ikisini başı açık bir şekilde gerçekleştirdi. Bir keşifte ise kamufle olabilmek için başını örttü.