SON DAKİKA: İstiklal Caddesi’ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir’in hücre evinden bunlar çıktı! Altın, dolar, euro...

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20 sıralarından bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Bölge emniyet çemberine alınırken, girişlere kapatıldı. Olayın bir terör saldırısı olduğu kısa sürede netleşti. Saldırıyı gerçekleştirenin bir kadın olduğu ve hızla kaçtığı kamera görüntüleri ile saptandı.