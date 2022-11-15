Vatan-millet aşkına beraberiz aynı safta

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları, '15 Temmuz Geleneksel Şehit Aileleri Derneği Altıncı Toplantısı'nda bir araya geldi. 15 Temmuz Derneği'nin Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlediği programa 58 farklı ilden şehit yakınları katıldı. Programın açılışında konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şehitliğin ve gaziliğin bir insana verilebilecek en büyük onur olduğunu belirterek, "Sizin gibi aileler ve insanlar var oldukça bu ülkeyi içeriden ve dışarıdan hiçbir güç yok edemez" dedi.Şehitlik ve gaziliğin bir insana nasip olacak en büyük şeref olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Kendini bu ülkeye mensup hisseden bir Allah'ın kulu, bu ülkeyi yerli ya da yabancı haine teslim etmez. Bu ülkeyi içeriden ve dışarıdan yıkabilecek hiçbir güç yoktur. Büyük bir liderimiz var. Bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyan... Onun önderliğinde gerekirse canımızı ortaya koyup yolumuza devam edeceğiz. İçinizdeki acıyı biliyorum, o acının geçmesi mümkün değil. Ama çok büyük bir mertebeye ulaşmış o büyüklerimiz, kardeşlerimiz bizi bir ve beraber gördükçe inanıyorum ki rahat uyuyorlar. Dünyada süper güç olmaya azmettikten sonra hep birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da, "Şehit aileleri bize çok ders verdi. Biz şehadetin ne anlama geldiğini bilen bir milletiz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Teşriflerinden dolayı ailelerimize teşekkür ediyorum. Allah gönlümüzden şehadet ve gazilik sevgisini eksik etmesin" ifadelerini kullandı.15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın ve Aile Komitesi Başkanı Ayşe Varank Arslantürk ise, her yıl Türkiye'nin farklı illerinden şehit ailelerinin bir araya geldiğini ve ortak acılardan kardeşliğin büyüdüğünü ifade etti. Arslantürk, FETÖ'nün özellikle yurtdışında Türkiye aleyhine lobi faaliyetleri yürüttüğüne dikkat çekti.Son dönemde bazı siyasilerin FETÖ'yü aklayan, iktidara geldiklerinde onları affedeceklerini söyleyen pek çok açıklama yapmaya başladığını hatırlatan Arslantürk, "Kıymetli şehit aileleri! Bütün bunların ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Onun için 'Vatanmillet aşkına, beraberiz aynı safta' diyoruz. Aynı safta durarak, safları sıklaştırarak, tarafımızı net bir şekilde ortaya koyarak bu badireleri atlatabiliriz. Aksi takdirde fırsatını bulursa bu örgüt yine bir 15 Temmuz'la karşımıza çıkabilir. Tüm bu anlattıklarım karamsar bir tabloymuş gibi görünse de ben beraber olduğumuz sürece tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.