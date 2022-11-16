AK Parti dev organizasyona ev sahipliği yapacak

Başkan Erdoğan'ın himayesinde ve başkanlığında gerçekleşecek olan ICAPP 11. Genel Kurulu açılış oturumu 18 Kasım'da Başkan Erdoğan'ın katılımı ve hitabı ile yapılacak. ICAPP Daimi Üyeler Komitesi'nde yer alan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, 11. Genel Kurul Organizasyon Komitesi Başkanı sıfatıyla 2 yıllık dönem için ICAPP Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.



DEV TOPLANTI İSTANBUL'DA

ICAPP 11. Genel Kurul kapsamında 33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti ve çeşitli uluslararası kuruluş temsilcilerinden toplam 200 davetli İstanbul'da buluşacak. Asya ülkeleri siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Avrupa'daki 4 büyük siyasi grup temsilcileri ile Afrika ve Latin Amerika siyasi partilerinin çatı kuruluşları da ICAPP 11. Genel Kurulu'nda hazır bulunacak. Başkan Erdoğan'ın ana konuşmacı olarak katılacağı açılış oturumuna, Türkiye'de mukim büyükelçiler ve uluslararası kuruluş temsilcileri, hükümet üyeleri, milletvekilleri, parti temsilcileri, sivil toplum ve düşünce kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı medya mensuplarının da katılması bekleniyor.