FETÖ operasyonları: 27 gözaltı

BursaCumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis, şüphelilerden 14'ünü gözaltına aldı. Bir şüpheli ise aranıyor.Ankara'da, etkin pişmanlıktan yararlanan mahrem imamların itirafları ve teşhisleriyle harekete geçen polis, 4 ilde düzenlediği operasyonda, FETÖ üyesi 2'si astsubay, biri uzman çavuş olmak üzere 3'ü görevde, 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerden 6'sı yakalandı.Tokat'ta, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle, 6 yıl önce öğretmenlikten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan, karı-koca olan H.A. ve Y.A. saklandıkları evde yakalandı.Edirne'nin İpsala ilçesindeki askeri bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi A.S. ve A.S. yakalandı.Kırklareli'nde, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi H.K. yakalandı.Sivas'ta, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce görevden ihraç edilen eski hemşire N.G (47), gizlendiği evde yakalandı.Kastamonu'da, ByLock kullandığı ve sözde üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu gerekçesi hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. yakalandı.SABAH