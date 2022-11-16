İstiklal Caddesi esnafı teröre karşı dimdik ayakta

Patlamanın yaşandığı noktanın hemen karşısında bulunan kuaför dükkanının işletmecisi Ali Doğan, 15 yıllık iş hayatında İstiklal Caddesinde 2 büyük patlama bir 15 Temmuz olayları ve çok sayıda müdahale ile karşılaştığını söyledi. Doğan tüm bu olaylara rağmen iki personelinin şarapnel parçalarından yaralanmasına rağmen yaralarını sarıp işletmesini açtıklarını belirten Ali Doğan, "15 yıldır İstiklal Caddesinde kuaför dükkanı işletiyorum. İlk olarak 2016 yılında Atlas Pasajı önünde bir Canlı bomba turist kafilesinin ortasında kendisini patlatmıştı. O zamanda şubemiz hemen yakınındaydı. Sonrasında 15 Temmuz darbe girişimini ve arada birçok eylemleri yaşadık. Şimdide üçüncü ve korkunç olayı hemen önümüzde yaşadık. Patlama anında kapı önünde çay içiyorduk. O kadar şiddetli bir patlama olduki kendimizi can havliyle işyerinin içine attık. Patlama nedeniyle fırlayan şarapnel parçaları bizim büyük camı delip içerideki panoları parçaladı. Ahmet ile Özkan isimli iki personelimde kollarından şarapnel parçası ile yaralandı. Dışarıya çıktığımızda parçalanmış çocuk ve kadını yerde yatarken görünce elimiz ayağımız kesildi. Orada bizde olabilirdik diye düşünüp yaralıların yardımına koştuk. Terörün her türlüsünü şiddetle lanetliyoruz. Masum insanların hayatını kaybetmesi bizi çok üzüyor. Her şeye rağmen ayyıldızlı bayrağın altında yaşayacağız. Bizi korkutamazlar. Korkmayacağız dimdik ayakta duruyoruz. Yaralılarımız ve şehitlerimiz de oldu. Millitce büyük acılar yaşadık. Yine tüm bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içerisinde cevap veriyoruz. İşyerimizi ve ekmek teknemizi açıp bu olaylardan korkmadığımızı göstereceğiz. Terör kimden gelirse gelsin insanlık suçudur. Kimse birliğimizi bozamaz" dedi.
TERÖRİST İKİ KEZ TEZGAHIN YANINDAN GEÇİP PATLATACAK NOKTA ARAMIŞ
Taksim meydanında teröristin defalarca dolaşıp patlatacağı noktayı araştırdığını belirten simit ve kestane tezgahı işletmecisi Yaşar Deniz, "Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Taksim meydanında her milletten insan bulunuyor. Turizmin önemli noktalarından İstiklal Caddesinde bomba patlatan terörist güvenlik kameralarına yansıdığı kadarıyla bizim tezgahın yanından iki kez gidip gelmiş Taksimde patlacak nokta aramış. Sonra gidip İstiklal Caddesinin ortasında patlatmış. Bizim hemen yanımızda da patlatabilirdi. Bizi Allah korumuş birçok masum insanın canına kastetmiş. Terörü kınımakla birlikte ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde barış ve huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz. Yapılan saldırılarla bizi yıldıramazlar korkutamazlar. Teröre karşı dimdik yine tezgahlarımızın başında işimizin başındayız. Millet olarak saldırıları kınıyoruz. Türkiye'yi milleti korkutmaya güçleri yetmeyecektir" dedi.
"TÜRKİYE'DEN KİMSENİN AĞZI YANMAZ AKSİNE YAPILAN İYLİK VE YARDIMLARLA TATLANIR"
İstiklal Caddesi esnaflarından 90 yıllık Beyoğlu çikolatalarının satıldığı büfenin sahibi Ali ihsan Batur, "İstiklal Caddesi çok kalabalık ve popüler bir Cadde kötü niyetli insanların eylem yaparak milleti korkutmaya ve turizm ile ekonomiyi sarsmaya yönelik hareketleri nedeniyle bu tip patlamalar gerçekleştirip insan hayatına kıyıyorlar. Bizler 90 yılın üzerinde kuşaktan kuşağa Beyoğlu çikolatasını satan esnafız. İstiklal Caddesi birçok olaya sahne oldu ama biz esnaf olarak bu terör olaylarını kınayıp korkmayarak yine tezgahlarımızı ve dükkanlarımızı açarak insanlara mutluluk verici çikolatalarımızı satıyoruz. Türk milletinden hiç kimsenin ağzı yanmaz aksine tatlanır. Bu tip saldırılara ve olaylara son versinler. Patlama olduğunda şiddetli bir ses geldi. Dışarıya çıktığımızda insanlar can havliyle meydana doğru koşuyordu. Korku ve panik havası vardı. Bu tip olaylar çok kötü inşallah bir daha yaşanmaz" dedi.
BU OLAYLARDAN KORKMAYIP AKSİNE İŞLERİMİZE SIMSIKI SARILACAĞIZ
Taksim İstiklal Girişindeki lokantacı işletmecilerinden Ali Tepe ise patlama sesini duyduklarında korktuklarını insanların ölüp yaralandıklarını duyunca çok üzüldüklerini terörün tek amacının korku ve panik yaratmak olduğunu söyledi. Tepe, bu tip eylemlerle esnaf olarak korkmayıp aksine işlere daha sıkı sarılıp korkmadıklarını göstereceklerini kaydetti.
ESNAF OLARAK DİM DİK AYAKTAYIZ
Taksimde yıllardır işletmecilik yapan Yusuf Atalay ise "İstiklal Caddesi Türkiye'nin gözbebeği burada terör eylemleri yapılması insanı üzüyor. Esnaf olarak ta olumsuz etkileniyoruz. Ama her şeye rağmen dim dik ayakta durup işyerimizi kapatmadan müşterilere hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah terörizmin kaynakları kururda huzur ve istikrar hakim olur" dedi.
ÜLKENİN HUZURUNU BOZMAK İÇİN TERÖR OLAYI YAŞATIYORLAR
Yılların dönercisi Çılgın Dönerin emektar çalışanı Fahrettin Çakmak ise "Ülkemiz çok güzel bir ülke dünyanın hiçbir bölgesi ülkemiz gibi değil her yerde kaos ve olumsuzluklar yaşanırken ülkemizin yükselişini hazmedemeyen dış güçler bu tip müdahalelerde bulunuyorlar. Bizim huzurumuzu kaçırmak ve korkutmak için terör eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bizler esnaf olarak bu olaylarla yıpranmayacağız dim dik ayakta durup korkmadığımızı göstereceğiz" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI YILDIZ ESNAFA TEŞEKKÜR ETTİ
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, terör örgütlerinin gerçekleştirdiği patlamaya rağmen esnafın birlik ve beraberlik içerisinde işyerlerini açıp normal hayatlarına dönmelerinden dolayı teşekkür etti. Milletin birlik ve beraberliğine hiç kimsenin zarar veremeyeceğini söyledi.Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde