İstiklal Caddesi esnafı teröre karşı dimdik ayakta

Patlamanın yaşandığı noktanın hemen karşısında bulunan kuaför dükkanının işletmecisi Ali Doğan, 15 yıllık iş hayatında İstiklal Caddesinde 2 büyük patlama bir 15 Temmuz olayları ve çok sayıda müdahale ile karşılaştığını söyledi. Doğan tüm bu olaylara rağmen iki personelinin şarapnel parçalarından yaralanmasına rağmen yaralarını sarıp işletmesini açtıklarını belirten Ali Doğan, "15 yıldır İstiklal Caddesinde kuaför dükkanı işletiyorum. İlk olarak 2016 yılında Atlas Pasajı önünde bir Canlı bomba turist kafilesinin ortasında kendisini patlatmıştı. O zamanda şubemiz hemen yakınındaydı. Sonrasında 15 Temmuz darbe girişimini ve arada birçok eylemleri yaşadık. Şimdide üçüncü ve korkunç olayı hemen önümüzde yaşadık. Patlama anında kapı önünde çay içiyorduk. O kadar şiddetli bir patlama olduki kendimizi can havliyle işyerinin içine attık. Patlama nedeniyle fırlayan şarapnel parçaları bizim büyük camı delip içerideki panoları parçaladı. Ahmet ile Özkan isimli iki personelimde kollarından şarapnel parçası ile yaralandı. Dışarıya çıktığımızda parçalanmış çocuk ve kadını yerde yatarken görünce elimiz ayağımız kesildi. Orada bizde olabilirdik diye düşünüp yaralıların yardımına koştuk. Terörün her türlüsünü şiddetle lanetliyoruz. Masum insanların hayatını kaybetmesi bizi çok üzüyor. Her şeye rağmen ayyıldızlı bayrağın altında yaşayacağız. Bizi korkutamazlar. Korkmayacağız dimdik ayakta duruyoruz. Yaralılarımız ve şehitlerimiz de oldu. Millitce büyük acılar yaşadık. Yine tüm bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içerisinde cevap veriyoruz. İşyerimizi ve ekmek teknemizi açıp bu olaylardan korkmadığımızı göstereceğiz. Terör kimden gelirse gelsin insanlık suçudur. Kimse birliğimizi bozamaz" dedi.