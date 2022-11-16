KKTC, er veya geç mutlaka tanınacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen burada bulunduğunu belirten Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin er veya geç ama mutlaka tanınacağını söyledi. Şentop, "Kıbrıs Türk halkı müreffeh yarınlara kavuşacaktır. İçiniz rahat olsun, anavatan Türkiye her daim yanınızda duracaktır. Bu kutsal yolu alnı ak, başı dik şekilde sabırla ve inançla birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. Türkiye ve KKTC'yi Doğu Akdeniz'de dışlayan hiçbir girişimin asla başarılı olamayacağını belirten Şentop, "Uluslararası toplum da bunu böyle bilmeli, kıyıdaş ülkeler Doğu Akdeniz'deki planlarını, programlarını bu anlayış içinde yapmalıdır" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir" dedi.