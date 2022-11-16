Melih Altınok yazdı: Yeter artık

İşte Melih Altınok'un o yazısı:

"Terör toplumun umuduna, mantığına kasteder.

Korkuyu, yılgınlığı ve belirsizliği kitleselleştirip hayatı felç etmeyi hedefler.

İstiklal'deki terör saldırısının ilk dakikalarından itibaren "Seçimler geliyor ya" türünden ürkek imalarda bulunan malum koro işte tam olarak bu amaca hizmet ediyor.

"Ne yapalım, her söylenilene inanalım mı? Şüphelerimizi dile getirmeyelim mi" diyorsunuz?

Bu durumda suçlamaları destekleyecek tutarlı argümanlarınızı sormak hakkımız olsa gerek değil mi?

Adama sormazlar mı: