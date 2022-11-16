PKK’nın ‘mağara hastanesi’ imha edildi

Tunceliİl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel, 65 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; 23 farklı noktada terör örgütünün biri sözde hastane olmak üzere 2 adet mağara ve 5 sığınakta; 9 piyade tüfeği, farklı çaplarda 730 mühimmat, 10 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan 3 telsiz ve 12 pil bloğu, 45 ameliyat malzemesi, 11 ameliyat aleti, 10 serum, 200 neşter, 4 şırınga, 90 sargı bezi, 2 oksijen tüpü, 400 metrelik branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo kullanılamaz getirildi.