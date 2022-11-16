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Giriş Tarihi: 16.11.2022

PKK’nın ‘mağara hastanesi’ imha edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın ‘mağara hastanesi’ imha edildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu” başlatıldı. Operasyonda örgüte ait çok sayıda mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel, 65 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; 23 farklı noktada terör örgütünün biri sözde hastane olmak üzere 2 adet mağara ve 5 sığınakta; 9 piyade tüfeği, farklı çaplarda 730 mühimmat, 10 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan 3 telsiz ve 12 pil bloğu, 45 ameliyat malzemesi, 11 ameliyat aleti, 10 serum, 200 neşter, 4 şırınga, 90 sargı bezi, 2 oksijen tüpü, 400 metrelik branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo kullanılamaz getirildi.
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PKK’nın ‘mağara hastanesi’ imha edildi
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