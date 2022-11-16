Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Bozdağ'dan başörtüsü için anayasa değişikliği ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:06 Son Güncelleme: 16.11.2022 15:22

SON DAKİKA: Bakan Bozdağ'dan başörtüsü için anayasa değişikliği ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü serbestliği ve ailenin korunmasının anayasa ile güvence altına alınması için 2 maddede değişiklik yapılmasını öngören teklifin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulacağını söyledi. Bozdağ, muhalefetin de destek vermesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: Bakan Bozdağ’dan başörtüsü için anayasa değişikliği ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bozdağ, başörtüsü ve aileyi koruma altına alacak olan 2 maddenin revize edildiği anayasa teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını söyledi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum.

DETAYLAR BELLİ OLDU
Anayasanın 24. ve 42. maddelerinde 3 fıkra değişecek.

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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ'dan başörtüsü için anayasa değişikliği ile ilgili açıklama
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