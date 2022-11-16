SON DAKİKA: Bakan Bozdağ’dan başörtüsü için anayasa değişikliği ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bozdağ, başörtüsü ve aileyi koruma altına alacak olan 2 maddenin revize edildiği anayasa teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını söyledi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Anayasanın 24. ve 42. maddelerinde 3 fıkra değişecek.