SON DAKİKA |  İşte terörist Ahlam Albashir’in yeni görüntüleri…

Son dakika haberi... Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Son Dakika: İşte terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri.. | Video

İstanbul Emniyeti tarafından incelenen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kamera görüntülerinde kadın terörist Ahlam Albashir, saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyor ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapıyor. Saat 15.29'da İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin önünden geçerek saat 15.30'da patlamanın yaşandığı banka oturuyor. Saat 16.11'de bombayı koyduğu banktan kalkıyor ve kaçışı başlıyor. Taksim Meydanı istikametine doğru hızla yürüyor. Patlama olduktan sonra saat 16.14'te yine İstiklal Caddesi'nde bu defa koşarak kaçmaya devam ediyor. 16.17'de Taksim Meydanı'na geliyor ve taksiye binerek Esenler'e, oradan da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalandığı adrese gidiyor.

SORGUSUNDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldıganın 1999 doğumlu Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu bildirildi. Yine kadın teröristin PKK/PYD tarafından örgütün özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği de belirtildi.

SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesi ortaya çıktı | Video

EMNİYET TAKSİM'DEKİ BOMBALI SALDIRININ TÜM DETAYLARINI AÇIKLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı basın açıklamasında Taksim'deki bombalı terör saldırısına ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.