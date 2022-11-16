SON DAKİKA | MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ’cü 4 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; Miili Savunma Bakanlığı, yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmamaya devam ediyor. Başarılı operasyonlarla son iki günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 terörist yakalandı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı." denildi.
İKİ GÜNLÜK BİLANÇO 8'E YÜKSELDİ
Açıklamanın devamında "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu." ifadelerine yer verildi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.#MSB pic.twitter.com/D3rhZBCxtL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2022