SON DAKİKA | MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ’cü 4 kişi yakalandı

İKİ GÜNLÜK BİLANÇO 8'E YÜKSELDİ

Açıklamanın devamında "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu." ifadelerine yer verildi.