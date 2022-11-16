Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 18:50 Son Güncelleme: 16.11.2022 19:05

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ’cü 4 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; Miili Savunma Bakanlığı, yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmamaya devam ediyor. Başarılı operasyonlarla son iki günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 terörist yakalandı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı." denildi.

İKİ GÜNLÜK BİLANÇO 8'E YÜKSELDİ

Açıklamanın devamında "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı
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