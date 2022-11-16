Vurguncu CHP’li kendisini böyle savundu: Evet paraları aldım ama kendileri verdi!

İstanbul'da, piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski CHP Eyüpsultan ilçe başkanı adayı Saim Diken'in dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada dinlenen müşteki Penbe Hokka, bankacı olduğunu söyleyen sanığın çalıştırmak için kendisinden yüklü miktarda para aldığını belirterek, 3 ay sonra dolandırıcı olduğunu öğrendiğini, sanığa verdiği 467 bin lirayı geri alamadığını kaydetti.Müşteki Galip Meydanoğlu ise Saim Diken'e 1 milyon 600 bin lira verdiğini, karşılığında 1 milyon 200 bin liralık senet aldığını ifade ederek, 1 yıl kâr payını aldığını ancak sanığın anaparasını vermediğini anlattı. Mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyanın İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 4 kişi müşteki, 4 kişi ise mağdur olarak yer alıyor. Diken'in "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.