Yeniçağ’ın erkek dansöz yalanı elinde patladı!

YENİÇAĞ ERKEK DANSÖZ YALANINI YAYDI!

Yeniçağ, "AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı" başlığını attığı haberi ve AK Parti Ordu Kadın Kolları'nın toplantısında çekildiği iddia edilen videoyu sosyal medya hesabından şu cümlelerle paylaştı: "AKP Kadın Kolları etkinlik düzenledi. Masa üzerinde erkek dansöz oynattı. Sosyal medyaya düşen videolarıyla gündeme gelen ve zaman zaman israf ve şatafata kaçan görüntüleriyle eleştiri alan AKP Kadın Kolları bu defa erkek dansöz oynattıkları görüntülerle gündeme geldi."



Sosyal medyada ise bu video kısa sürede çokça paylaşılmaya başlandı.



"GERÇEK DIŞIDIR VE İFTİRADIR"

Yeniçağ'ın haberinin yalan olduğu ise kısa sürede ortaya çıktı. AK Parti Ordu Kadın Kolları'nın sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntülerin kadın kollarının toplantısına ait olmadığı açıklandı. AK Parti Ordu Kadın Kolları yaptığı açıklamada, "Yenicaggazetesi.com.tr (YENİÇAĞ) internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26 da yayınlanmış olan "AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı" başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Açıklamamızı aşağıda sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"AK KADIN KOLLARININ BU ORGANİZASYONLA İLGİSİ YOKTUR"



Yapılan açıklamanın devamında ise "Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır. AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa İlçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının, düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur" denildi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

AK Ordu Kadın Kolları son olarak "Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak, kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.