Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı! Yüklü miktarda TL ve döviz...

YÜKLÜ MİKTARDA TÜRK LİRASI VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu görüntülerde, polisin evde bulduğu yüklü miktarda Türk Lirası ve dövizin yanı sıra silah ve mermiler de yer alıyor.

Ayrıca bu operasyonda sanık Mert Sucu'nun ateş ettiği polislerin vurulmasının ardından ekiplerin hızlıca o yöne yöneldiği ve sanığa "yat" dedikleri de söz konusu görüntülere yansıyor.