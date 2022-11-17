AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük bir şuursuzluktur

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, PKK/PYD terör örgütünün İstiklal Caddesi'ndeki hain bombalı saldırısı sonrasındaki gelişmeler hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Çelik ilk olarak "İstanbul'da İstiklal caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz…" dedi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ HIZLI BİR BİÇİMDE FAİLİ VE BAĞLANTILARINI TESBİT EDİP YAKALADI"

Çelik, "Güvenlik güçlerimiz son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tesbit edip yakalamıştır. Bu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.