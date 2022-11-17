AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük bir şuursuzluktur

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, PKK/PYD terör örgütünün İstiklal Caddesi'ndeki hain bombalı saldırısı sonrasındaki gelişmeler hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Çelik ilk olarak "İstanbul'da İstiklal caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz…" dedi.
"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ HIZLI BİR BİÇİMDE FAİLİ VE BAĞLANTILARINI TESBİT EDİP YAKALADI"
Çelik, "Güvenlik güçlerimiz son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tesbit edip yakalamıştır. Bu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.
"MANİPÜLATİF DEĞERLENDİRMELERİNİ ESAS ALMALARI SON DERECE VAHİMDİR"
Çelik sözlerine şöyle devam etti: Buna karşılık, vatandaşlarımızı temsil noktasında sorumluluğu bulunan bazı siyasi çevrelerin ve kişilerin, devletimizin kurumlarından çok şaibeli odakların yanıltıcı beyanatlarını, sözde analizlerini ve manipülatif değerlendirmelerini esas almaları son derece vahimdir.
"BÜYÜK BİR ŞUURSUZLUK"
Açıklamanın devamında Çelik, "Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir. Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir. Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak, teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur" diye yazdı.
"TERÖRLE MÜCADELEMİZ BEDELİ NE OLURSA OLSUN SONUNA KADAR SÜRECEKTİR"
Çelik son söz olarak, "Türkiye bir güven ülkesidir. Terörle mücadele konusunda milletimiz bir ve bütündür. Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.