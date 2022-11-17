Aslı Baykal’ın açıklamaları ne anlama geliyor? CHP’li Sevigen’den A Haber’de flaş sözler: Altılı masadan bir hayır gelmez

23. dönem CHP Milletvekili ve CHP'nin Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Sevigen, CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın "Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız." açıklamasını da değerlendirdi.

"BU ALTILI MASADAN BİR ŞEY OLMAZ"

Aslı Baykal'ın yaptığı açıklamaya ilişkin konuşan Sevigen, "Aslı Hanım, demek istiyor ki 'Bu altılı masadan bir hayır gelmez, bu altılı masadan bir şey olmaz.' Millet İttifakı'na oy verin veya vermeyin olarak yorumlamam ama altılı masadan bu millete bir hayır gelmeyeceğini söylemiş." dedi.