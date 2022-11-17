Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na sert yanıt: İllüzyonunu bozduğum için öfke nöbetine kapıldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ekim ayında düzenlenen Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin üçüncü etabının hizmete açılışı töreninde saldırıya uğramasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ısrarla kendisini hedef göstermesine sert tepki gösterdi.

'İMAMOĞLU, SÖZEN DÖNEMİNİ MUMLA ARATACAK'

Youtube'da yayınlanan açıklamada Başkan Yazıcı, "Bir İSKİ yatırımının bahis konusu olduğu tartışmada Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin referans olarak gösterilmesi mevcut yönetimin Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin bir devamı olduğunun da ilanıdır. Bu hatırlatmayla Sayın İBB Başkanı, isteyerek ya da istemeyerek kendi dönemi için bir kıyas oluşturmuş oldu. Artık İBB'nin bu dönemini Nurettin Sözen dönemi ile kıyaslayabiliriz. Böyle giderse dönemin sonunda İstanbul, Nurettin Sözen dönemini dahi mumla arayacak hale gelebilir" dedi.

'SAYIN BAŞKAN, GERÇEKLERİN SÖYLENMESİNDEN ÇOK İNCİNMİŞ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Geçtiğimiz günlerde bir tahammülsüzlüğün, İstanbul'a yakışmayan bir şiddetin ortasında kaldım. 27 Ekim 2022 Çarşamba günü, geçmiş olsun dilekleri ile desteklerini beyan eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederek hadiseyi kapattım. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, maalesef konuyu kapatmadı. Hadisenin ardından katıldığı programlarda yaşanan meseleye tutarsız atıflar yaptı. Şahsım ve mensup olduğum siyasi görüşe sözlü saldırılarda bulundu. Sayın Başkan, gerçeklerin söylenmesinden çok incinmiş. Sözleriyle, meseleyi kapatmama maalesef müsaade etmedi. 8 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı yapmış, Tuzla Belediye Başkanlığında 3'üncü yılını yapan sorumlu bir siyasetçi olarak, kendisi dahil projede emeği bulunanlara teşekkür ettim" dedi.

'İBB'NİN İLLÜZYONUNU BOZMUŞ OLDUĞUM İÇİN ÖFKE NÖBETİNE KAPILDILAR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kutuplaştırmanın, nezaketsizliğin, söz hakkına saygısızlığın tarihe geçecek bir formuyla karşılaştım. Tahammül edemeyeceğim hakaretler nedeniyle kendisine söyleyerek alandan ayrıldım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı şiddet vuku bulurken konuşmaya başladı. Beni provokasyon ile suçladı. Galeyana gelmiş olan güruha şahsımı hedef gösterdi. Konuşmasının devamında öfke krizine kapıldığını sadece kendisine değil, hiç kimseye yakışmayacak ifadelerle, kibir ve nezaketsizlikle saldırıyı sözlü olarak devam ettirdiğini daha sonra öğrendim. Açılış öncesinde paylaşımlarına baktım. İllüzyonunu bozmuş olduğumu gördüm. Sanırım bu yüzden öfke nöbetine kapıldılar. Kendisinin 3,5 yıllık dönemiyle İBB'nin geçmiş 25 senesini kıyasladığımı iddia etmiş. Hayır, salondaki bir güruhun Cumhurbaşkanımıza yönelttiği saygısızlık üzerine, Cumhurbaşkanımız İBB Başkanıyken sadece 3,5 yılda Tuzla'ya yaptıklarından bazılarını söyledim" diye konuştu.

'BİR GEÇMİŞ OLSUN MESAJI OLSAYDI BELKİ NEZAKETTEN BAHSEDEBİLİRDİ'

Başkan Yazıcı, "Sayın İBB Başkanı gerçeklerin söylenmesinden çok incinmiş olmalı ki, Esenyurt'ta katıldığı bir programda yine bizi anmış. İstanbul'un en batısından, İstanbul'un en doğusuna nezaket transfer etmiş. Yaşanan hadise nedeniyle bir geçmiş olsun mesajı olsaydı belki nezaketten bahsedebilirdi. Ancak hadiseyi küçük göstermeyi, nezaket öğretmeyi tercih etmiş. Yine hızını alamamış olmalı ve daha sonra düzenlenen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda yine bize göndermelerde ve suçlamalarda bulunmuş. Eski İBB Başkanı Sayın Nurettin Sözen'in de katıldığı organizasyonda, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yer tahsisinin ve temel atmasının Nurettin Sözen döneminde yapıldığını ifade etmiş. Sayın Başkana hatırlatılmalı, Nurettin Sözen döneminde Tuzla arıtmanın hali, o dönem İSKİ'nin hali neyse odur. Tesis Dünya Bankası kredisiyle 1990 yılında ihale edilmiş. 4 yılda sadece temel kazıları başlamış. O dönemle bağlantısı bu kadar. Tesisin temeli Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde 28 Kasım 1994'te atılabilmiş. Birinci etap 31 Ekim 1998 tarihinde tamamlanarak Cumhuriyetin 75'inci yılına armağan edilmiş. Arıtma Tesisi alanının dönem fotoğraflarında kimin ne düzeyde iş yaptığı ortadadır. İSKİ faaliyet raporlarından da hadise takip edilebilir" dedi.

"İBB'NİN BU DÖNEMİNİ NURETTİN SÖZEN DÖNEMİ İLE KIYASLAYABİLİRİZ"

Başkan Yazıcı, Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı açılış töreninde Ekrem İmamoğlu'nun Nurettin Sözen'e atıfta bulunmasını değerlendirerek, "İBB Başkanı'nın bahsi geçen son toplantıda Sayın Nurettin Sözen'e atıf yapması siyaseten çok dramatik. Nurettin Sözen dönemi İstanbul'un felaket dönemidir. CHP'lilerin bile hatırlamak istemeyeceği bir karanlıktır. O dönem, susuzluk, yolsuzluk ve çaresizliktir. Bir İSKİ yatırımının bahis konusu olduğu tartışmada Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin referans olarak gösterilmesi mevcut yönetimin Sözen ve Göknel döneminin bir devamı olduğunun da ilanıdır. Bu hatırlatmayla Sayın İBB Başkanı, isteyerek ya da istemeyerek kendi dönemi için bir kıyas oluşturmuş oldu. Artık İBB'nin bu dönemini Nurettin Sözen dönemi ile kıyaslayabiliriz. Böyle giderse dönemin sonunda İstanbul, Nurettin Sözen dönemini dahi mumla arayacak hale gelebilir" ifadelerini kullandı.