Başörtüsü teklifi çarşamba Meclis’te

AK Parti'nin hazırladığı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifinde son viraj... Teklifin, pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı ve salı günü gerçekleştirilecek MKYK toplantılarının ardından çarşamba günü, TBMM'ye sunulması bekleniyor.Teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sunacak.AK Parti, başörtüsü ve aile ile ilgili iki ayrı düzenlemeyi içeren anayasa değişikliği teklifinin çerçevesine geçtiğimiz günlerde son şeklini vermiş ve teklifi Meclis'te grubu bulunan partilerin görüş ve önerilerini almak üzere muhalefet turuna çıkarmıştı. Aradan geçen iki haftalık sürede muhalefetten bir geri dönüş olmadı. Muhalefetin tavrını kestiremeyen AK Parti, çalışmalarını tamamladığı teklifi bir süreliğine beklemeye almıştı. Ancak dün yaşanan yeni gelişmeyle AK Parti, teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulmasını gündemine aldı. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı ve salı günü gerçekleştirilecek MKYK toplantılarının ardından yapılacak değerlendirmeye göre, haftaya çarşamba günü söz konusu iki maddelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis'e sunulmlası planlanıyor.