Cemevleri düzenlemesi Genel Kurul’da kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi kabul edildi. Buna göre, belediyeler cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayabilecek. Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif kabul edildi. Teklifte öne çıkan konular şöyle;Böylelikle, belediyeler, cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirip malzeme desteği sağlayabilecek. İndirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.