Dünya Diyarbakır’ı konuşuyor

Türkiye ile İskoçya arasında oynanan özel maçı Türkiye, 2-1 kazandı ancak asıl kazanan Diyarbakır oldu. İlk kez uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Diyarbakır'da 33 bin seyirci kapasiteli stadyum tamamen oldu. Bir hafta öncesinden kente gelen bine yakın İskoçyalı taraftar, ilgi çekici giyim ve kuşamlarıyla şehrin turistik bölgesi Sur İçi'ne renk kattı.

Esnaf, konuk taraftarlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Gördükleri ilgi ve misafirperverlikten oldukça memnun kalan İskoçlar, bunları sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler ulusal ve uluslararası medyada geniş yer buldu.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Otellerde yer kalmadı, esnasın yüzü güldü. Yağmura rağmen 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun tamamı doldu. On binlerce Diyarbakırlı futbol sever ellerindeki Türk bayraklarıyla milli takıma tam destek verdi. Maçın başında maraton tribününde 50 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Gollerden sonra tribünlerde büyük coşku yaşandı.

MİLLİ TAKIM OYUNCULARI TEŞEKKÜR ETTİ, İSKOÇLAR HAYRAN KALDI

İskoçyalı taraftarlar, Diyarbakırlıların coşkusunu hayranlıkla izleyerek telefonla kayıt altına aldı. A Milli Takım oyuncuları maçtan sonra tribünleri tek tek gezerek coşku nedeniyle teşekkür etti. İskoçya Mili Takımı kurmayları da misafirperverlik ve centilmence tutumlar nedeniyle Diyarbakır halkına teşekkür etti.