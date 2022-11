Güvendeyiz korkmuyoruz teröre karşı dik durmalıyız

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki alçak terör saldırısı, ülkemize gelen turistleri korkutmaldı. Kendilerini güvende hissettiklerini söyleyen dünyanın dört bir yanından gelen turistler teröre karşı ortak mesaj verdi:Saldırının tekrar gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Güvenlik en üst düzeyde. Saldırının gerçekleştiği sırada bu caddedeydik. Olanları duyduğumuzda çok endişelendik ama geri dönmeyi de düşünmedik. İstanbul'u çok seviyoruz. Türkiye daha önce de bu saldırılara karşı mücadele verdi. Biz de bu mücadeleyi sürdürmeliyiz.Patlamadan yarım saat önce eşim ve kızımla patlama noktasındaydım. 100- 200 metre ilerledikten sonra bomba patladı. Çok üzüldük ama asla geri dönmeyi düşünmedik. İstanbul'u ve Türk insanını tüm kalbimizle seviyoruz. Türk insanına "Asla pes etmeyin, terör amacına ulaşamayacak" diyoruz.Yaşananlar hepimizi korkuttu. Ülke, şehir hiç fark etmez, terör her yerde sizi bulabilir. Patlamadan 5 dakika önce bu caddeden geçtim. Tüm bu korkuya ve paniğe tanık oldum ama bu saldırı Türkiye'ye olan bakışımı hiç değiştirmeyecek. Burada olmaktan korkmuyorum, her şey bizim ellerimizde.Bomba patladığında şoke olduk. Büyükelçiliği aradık, "Otelinize gidin ve dışarı çıkmayın" dediler. Ben de "Eğer eve kapanırsak terör kazanacak. Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok seviniyoruz" diye yanıt verdim. Teröre inat bugün buradayız. İnsanların cesarete ihtiyacı var, korkuya geçit yok.2012'de İstanbul'a gelmiştim. Gelişimden bir gün önce yine İstanbul'da saldırı olmuştu. Burayı görmeden önce biraz korkuya kapılmıştım ama İstanbul ile tanışınca burayı çok sevdim. Bugün yine buraya geldim ve benzer bir durum ile karşılaştım. Yaşananlar çok üzücü ama beni korkutmuyor. Teröre karşı Türk insanının yanındayız, Türkiye'ye güveniyoruzHepimiz endişeye kapıldık. Ama evlerimizden dışarı çıkmaz ve sokakları terk edersek terör hedefine ulaşır. Yapmak istedikleri de bu. Sokaklar bizim, yani insanların. İstanbul'da gerçekten güvende hissediyoruz.Ülkem Türkiye için yasta. Üzgünüz ama korkmuyoruz. Dün Türkiye'ye iniş yaptıktan sonra ilk işim buraya gelmek oldu. Yarın yine buraya geleceğiz ve caddede özgürce dolaşacağız. Türkiye teröre teslim edemeyeceğimiz kadar güzel bir ülke.TürkiyeErmenileri Patriği Sahak II Maşalyan da İstiklal Caddesi'nde saldırı noktasında ölenleri andı, dua etti. Maşalyan "Korku insanı hapseder, bizi insan olmaktan çıkarır. Korkuyla yaşayamayız. Karanlığa küfretmemeli, bir mum yakmalı. İnsanlığımızı cesaretle ortaya koymak zorundayız. Şu an bu sokakta olan herkes insanlığını, ışığını birlikte taşıyor. Bizler hep beraber o karanlık yönü aydınlatmaya çalışmalıyız. Burada ölenlere Tanrı'dan rahmet diliyorum" dedi.AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve 39 ilçe kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri saldırının gerçekleştiği yere karanfil bıraktı. İlhan, "Annelerin acısı büyük olduğu kadar ahları da büyük olur" dedi.Alevi STK temsilcileri, terör saldırısının yaşandığı yerdeki platforma karanfil bıraktı. Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı Celal Fırat, "Bu şiddeti, bu katliamı kınıyoruz. Hep beraber terörü lanetlememiz lazım" dedi. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez de "Terör bir insanlık suçudur" diye konuştuTBMM Başkanvekili Celal Adan "Beyoğlu'nda akan kan PKK'yı, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır. Bu leke asla yüzlerinden silinmeyecektir" dedi.Saldırıdaeşi Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'i (9) kaybeden Mevlüdiye Meydan, Adana Seyhan'daki evinde taziyeleri kabul etti. Meydan, "Bu acılı süreçte Sayın Cumhurbaşkanım başta, yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Anneler ağlamasın, çocuklara da bir şey olmasın" dedi.SABAH