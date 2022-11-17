Hakkari’de PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Valiliği, "17 Kasım 2022 Perşembe günü merkez kırsalında icra edilen operasyonda 1 adet KPWT (Doçka) uçaksavar silahı ve sehpası, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 adet el bombası, 14 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet RPG-7 silahı dürbünü, 1 adet Kanas silahı dürbünü, 129 adet 14,5 mm Doçka mühimmatı, 126 adet 12,7 mm mühimmat 392 adet 7,62 mm mühimmat, 31 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde patlayıcı madde, 10 adet el telsizi, 2 adet jeneratör tespit edilerek ele geçirildi" açıklamasında bulundu.