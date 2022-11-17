Hırsızlığını canlı yayında itiraf etti

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, televizyon programında kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etti. Maçoğlu, belediye olarak faturaları ödemediklerini ve elektriğin kesildiği bazı yerlerde de kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etti. Maçoğlu, "1 yıl 3 ay önce 300 bin lira gelen elektrik faturası 2 milyon geliyor artık. 1 yıl 3 ay önce 397 bin lira ödemiştim en son. Geçen ay 2 milyon geldi. Ben duyduğumda 400 bin gelmişti, sonra 2 milyon geldi. Ödemiyoruz. Zaten şu an 9-10 yıl kesildi. Park Bahçeler ortak kullanım alanlarını kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz, açmaya çalışıyoruz, açık söyleyeyim. Kimseden sakladığımız bir şey. Ama merkezden kesiyorlar bu sefer."Sunucunun, "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz, onlar da merkezden mi kesiyor?" sorusunu Maçoğlu, "Tabii" cevabını verdi. Açıklamaya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maçoğlu güzellemesi yapan canım ülkemin pek muhterem vatandaşları, devam mı?" yazdı.