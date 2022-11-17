Şırnak’ta Eren-Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu" başlatıldı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1.071 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (6) adet mağara ve (6) adet sığınak içerisinde;
-(1) adet 12.7 mm uçak savar silahı,
-(1) adet dragunov keskin nişancı tüfeği,
-(1) adet M-4 Piyade Tüfeği,
-(1) adet 12.7 mm uçak savar silahı sehpası,
-(1) adet dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü,
-(2) adet makinalı tüfek namlusu,
-(4) adet havan mühimmatı,
-(2) adet RPG-7 sevk fişeği,
-(7.000) adet muhtelif çapta mühimmat,
- (71) adet el bombası,
- (14) adet anti-tank mayını,
- (40) adet el bombası tapası,
- (39) adet muhtelif çapta silah şarjörü,
- (3.000) adet Bixi mayonu,
- (200) adet havan sevk barutu,
- (6) adet araç telsizi,
- (3) adet el telsizi,
- (6) adet EYP,
- (3)kg C4 patlayıcı,
- (9) adet EYP basma düzeneği,
- (44) adet EYP ateşleme sistemi,
- (1) adet EYP ateşleme sistemi kumandası,
- (41) adet elektronik devre,
- (1) adet 6'lı pil bloğu,
- (170) metre kablo,
- (5) metre infilaklı fitil,
- (6) adet akü,
- (1) adet güneş paneli,
- (2) adet rüzgâr ölçer,
- (32) adet tüp,
- (750) kg. gıda maddesi,
- (350) adet yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.