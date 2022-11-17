Şırnak’ta Eren-Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;



PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu" başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1.071 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (6) adet mağara ve (6) adet sığınak içerisinde;

-(1) adet 12.7 mm uçak savar silahı,

-(1) adet dragunov keskin nişancı tüfeği,

-(1) adet M-4 Piyade Tüfeği,

-(1) adet 12.7 mm uçak savar silahı sehpası,

-(1) adet dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü,

-(2) adet makinalı tüfek namlusu,

-(4) adet havan mühimmatı,

-(2) adet RPG-7 sevk fişeği,

-(7.000) adet muhtelif çapta mühimmat,

- (71) adet el bombası,

- (14) adet anti-tank mayını,

- (40) adet el bombası tapası,

- (39) adet muhtelif çapta silah şarjörü,

- (3.000) adet Bixi mayonu,

- (200) adet havan sevk barutu,

- (6) adet araç telsizi,

- (3) adet el telsizi,

- (6) adet EYP,

- (3)kg C4 patlayıcı,

- (9) adet EYP basma düzeneği,

- (44) adet EYP ateşleme sistemi,

- (1) adet EYP ateşleme sistemi kumandası,

- (41) adet elektronik devre,

- (1) adet 6'lı pil bloğu,

- (170) metre kablo,

- (5) metre infilaklı fitil,

- (6) adet akü,

- (1) adet güneş paneli,

- (2) adet rüzgâr ölçer,

- (32) adet tüp,

- (750) kg. gıda maddesi,

- (350) adet yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.