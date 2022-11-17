SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu’ndan tahıl koridoru açıklaması: 120 gün sonra 1 yıl daha uzatılabilir

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE

İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli.

KKTC'NİN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDA GÖZLEMCİ ÜYELİĞİNİN ELEŞTİRİLMESİ

KKTC'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz. Avrupa Birliği'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD de Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda dengeli olsun. Onlardan icazet alacak değiliz.