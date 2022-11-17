Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.