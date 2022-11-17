SON DAKİKA | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Yerlikaya, geçtiğimiz pazar günü meydana gelen Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda yaralanan kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
"68 HASTA TABURCU OLDU"
Patlama sonucu yaralanan kişilerin 68'inin taburcu olduğunu 1 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu." dedi.
"2 HASTA YOĞUN BAKIMDA"
Yerlikaya, "11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2022
11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.