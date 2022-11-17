SON DAKİKA | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Yerlikaya, geçtiğimiz pazar günü meydana gelen Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda yaralanan kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"68 HASTA TABURCU OLDU"

Patlama sonucu yaralanan kişilerin 68'inin taburcu olduğunu 1 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu." dedi.