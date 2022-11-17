Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı
Giriş Tarihi: 17.11.2022 18:14 Son Güncelleme: 17.11.2022 18:20

SON DAKİKA | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde kalleş terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 68'inin taburcu olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Yerlikaya, geçtiğimiz pazar günü meydana gelen Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda yaralanan kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"68 HASTA TABURCU OLDU"

Patlama sonucu yaralanan kişilerin 68'inin taburcu olduğunu 1 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu." dedi.

"2 HASTA YOĞUN BAKIMDA"

Yerlikaya, "11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı
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