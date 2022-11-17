Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashir ile ilgili flaş gelişme
Giriş Tarihi: 17.11.2022 21:50 Son Güncelleme: 17.11.2022 22:01

SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashir ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 49 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Albashir’in de aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 kişi adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
SON DAKİKA: İstiklal’deki saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashir ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 49 kişi sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 27 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Saat 11:30 sularında ifadesi alınmaya başlayan Ahlam Albashir'in ifadesi saat 16:00'da sona erdi. 49 şüphelinin ifadesinin tamamlandı. Ahlam Albashir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, 'YPG tarafından bana Türkiye'ye gitmem gerektiği söylendi ama neden olduğu söylenmedi. Çantada uyuşturucu olduğunu düşünüyordum. Patlama olunca koşarak uzaklaşmaya başladım' dedi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle 3 kişi adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan sevk edildiler. Serbest bırakılan 29 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.

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SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashir ile ilgili flaş gelişme
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