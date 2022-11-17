Son dakika: İstiklal’deki kanlı saldırı! Bombalı teröriste evi kiralayan şüpheli gözaltına alındı

Terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayına sevk edilmişti. Hacı kod adlı teröristin talimatları doğrultusunda Suriye'den Bilal Hassan adlı teröristle birlikte gelen Ahlam Albashir'in evinde saklayan Ferhat Habeş de adliyeye sevk edilenler arasında bulunuyor.

AZEZ'DE YAKALANAN TERÖRİST HÜSSAM, SALDIRIDAN SONRA KAÇMIŞ

Öte yandan, İstiklal saldırısıyla ilgili Azez'de gözaltına alınan "Hüssam" adlı teröristin terör saldırısı esnasında İstanbul'da olduğu ve saldırıdan sonra Azez'e kaçtığı ortaya çıktı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'e (23) yardım ve yataklık ettiği ve terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve Azez'de yakalanan Hüssam adlı teröristin fotoğrafına SABAH ulaştı. Hüssam adlı teröristin terör saldırısı esnasında İstanbul'da olduğu ve saldırıdan sonra Azez'e kaçtığı tespit edildi.