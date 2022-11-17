Son dakika: İstiklal’deki saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashir tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 49 kişi sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 27 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Saat 11:30 sularında İfadesi alınmaya başlayan Ahlam Albashir'in ifadesi saat 16:00'da sona erdi. 49 şüphelinin ifadesinin tamamlandı. Ahlam Albashir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, 'YPG tarafından bana Türkiye'ye gitmem gerektiği söylendi ama neden olduğu söylenmedi. Çantada uyuşturucu olduğunu düşünüyordum. Patlama olunca koşarak uzaklaşmaya başladım' dedi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Ahlam Albashir'inde aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle 3 kişi adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan sevk ediler. Serbest bırakılan 29 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.

TUTUKLANDILAR

Tutuklanma talebiyle sevk edilen Ahlam Albashir ve Ammar Jarkas'ın aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli yurtdışı yasağı ve imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.