Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüştü.
Son Dakika: Komisyondan HDP'li Güzel kararı | Video
OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERDİ
Karma Komisyon, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in; 2022 yılında 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi doğrultusunda milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğu ile karar verdi.
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