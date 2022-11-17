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Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:27 Son Güncelleme: 17.11.2022 16:44

Son dakika: Komisyondan HDP'li Güzel kararı

Son dakika haberi: Karma Komisyon, HDP'li Semra Güzel'in, 2022 yılında Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğu ile karar verdi.

Son dakika: Komisyondan HDP’li Güzel kararı

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüştü.

Son Dakika: Komisyondan HDP'li Güzel kararı | Video

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERDİ

Karma Komisyon, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in; 2022 yılında 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi doğrultusunda milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğu ile karar verdi.

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Son dakika: Komisyondan HDP'li Güzel kararı
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