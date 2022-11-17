SON DAKİKA | Türkiye’ye sızmaya çalışan 3 PKK’lı terörist yakalandı

Son dakika haberine göre; Hudut Kartalları, sınırlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak ülkemize sızma girişiminde bulunan 19 kişi yakalandı.
TÜRKİYE'YE SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye ve Yunanistan'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kişilerin yakalandığını belirtti.
"YASA DIŞI GEÇİŞLERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"
MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakalandı." denildi.
3'Ü PKK/PYD MENSUBU
Açıklamanın devamında ise yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/GPFJSIdEuj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022