Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 17.11.2022 17:55 Son Güncelleme: 17.11.2022 18:03

SON DAKİKA | Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | Türkiye’ye sızmaya çalışan 3 PKK’lı terörist yakalandı

Son dakika haberine göre; Hudut Kartalları, sınırlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak ülkemize sızma girişiminde bulunan 19 kişi yakalandı.

TÜRKİYE'YE SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye ve Yunanistan'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kişilerin yakalandığını belirtti.

"YASA DIŞI GEÇİŞLERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakalandı." denildi.

3'Ü PKK/PYD MENSUBU

Açıklamanın devamında ise yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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SON DAKİKA | Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı
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