‘Sürgün şairi’ unutulmadı

Türkedebiyatının usta şairi, yazar, fikir ve gönül insanı Sezai Karakoç, vefatının 1'inci yıldönümünde anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölümünün 1 yıldönümünde sosyal medya hesabından, "Diriliş şairimiz Sezai Karakoç beyefendiyi ahirete irtihalinin yıldönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum" paylaşımında bulundu.Karakoç'un sevenleri ise usta şairi, İstanbul Şehzadebaşı Camii haziresine bulunan mezarı başında dualarla andı.Karakoç'un yaşamını anlatan 'Dünya Sürgünü' belgeseli, dün saat 20.00'de TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluştu.Karakoç, Beykoz'da düzenlenen "İnci Dakikaları" resim sergisi ile de anıldı.Zeytinburnu Kültür Sanat'ta ise 18 Kasım'da iki gün sürecek sempozyum düzenlenecek.Geride çok sayıda yazılı eser bırakan Karakoç, aynı zamanda Yüce Diriliş Partisi'nin kuruculuğunu ve genel başkanlığını yapıyordu.Karakoç, Monna Rosa, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu gibi pek çok esere imza atmıştı.1933 Diyarbakır Ergani doğumlu olan Karakoç, 16 Kasım 2021'de 88 yaşındayken hayatını kaybetmişti.