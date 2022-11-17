Vali Ayhan Suriye sınırında

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile Şanlıurfa Tugay komutanı Mustafa Er ile birlikte Akçakale ziyaretleri kapsamında Şehit Sözleşmeli Er Esat Ertaş Kışlasını ve Cumali Akçal Hudut Komutanlığını ziyaret etti.

Cumali Akçal Hudut Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Ayhan, kahraman Mehmetçiklerimiz ile birlikte akşam yemeği yedi. Vali Ayhan, görevi başındaki askerlerle yemek yedi, sohbet etti, görevlerinde başarılar diledi.