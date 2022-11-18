Aile teklifi Meclis’e geliyor

Meclıs'e sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir" dedi AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifinde çalışmalar tamamlandı. Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulabilir. Yazıcı, "Anayasa'nın 41. maddesindeki ailenin korunması başlığına, aile birliği kavramını ilave ediyoruz. Aile birliğini yeni ekliyoruz. Aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor Aile birliği kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan olabilir mi?" ifadelerine yer verdi.