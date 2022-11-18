Seferihisar'da, CHP Genel Başkan Yardımcılarının da katıldığı "Meclis Üyeleri" kampı sırasında, yağan yağmurlar İzmir'in bir çok ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Yağan yağmurlardan CHP'li belediye başkanı ve meclis üyelerinin kamp yaptığı Seferihisar da nasibini aldı. Seferihisar Belediyesi Pazar yerini su bastı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından su basma görüntülerini paylaşarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.

AK Partili Hızal, su basan pazar yerini paylaşarak tepki gösterdi

AK Partili Hızal, şu ifadeleri kullandı; "Tunç Soyer, Seferihisar'da otel toplantısı yaparken Seferihisar Pazar yerinin hali işte ortada. CHP artık kendi gözünün önünü bile göremiyor. Sayın Soyer, Seferihisar'da yıllarca görev yaptın, pazar yerinin bu hali ne? Toplantılarda konuşamazsınız bunları!"