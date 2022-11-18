Alman şirketler PKK’ya fon sağlıyor

İstıhbaratraporuna göre Almanya merkezli faaliyet gösteren şirketlerin, PKK/KCK'nın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam verdiği ortaya çıktı. Yıllardır Avrupa'nın merkezinden örgüt yanlısı yayınlar yapan kanallara verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin euro gelir elde ettiği belirtildi. İşte o firmalar:Birkan Food Company GmbH: Pirinç, ayçiçeği yağı, zeytin, fıstık gibi gıda maddelerinin toptan satışını yapıyor. Heidigstrasse, Kronau şehrinde faaliyette.Süsin Abbruch GmbH: İnşaat, tamir ve tadilat/müteahhitlik işleriyle ilgileniyor. Schaafheim şehrinde faaliyette.ARAM Food & Gastro GmbH: Hollanda ve Almanya menşeli gıda firması. Gersthofen şehrinde bulunuyor.Med Produktion und Verteilungs-Genossenschaft: Örgütsel müzikler yayınlayan/ üreten bir müzik prodüksiyon şirketi. Düsseldorf'da yer alıyor.Royem Dönerproduktion GmbH: 2018 yılı itibarıyla, PKK/KCK mensuplarınca İsviçre'de düzenlenen dayanışma gecesi, festival, konser, miting gibi etkinliklere sponsor oluyor. Wehr şehrinde merkezi bulunuyor.Lojistik alanında faaliyet gösteren Transport Emiroğlu.İnşaat sektöründe hizmet veren HBM-Bau GmbH ise Wees şehrinde hizmet veriyor.