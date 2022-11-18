Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert çıkış: İddiaları ispatlamayan şerefsizdir





"SENİN ZEKA SORUNUN VAR"



Soylu, bu tartışmayı kendilerinin değil, CHP'nin başlattığını belirterek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi suçlamazsa ve suçlamalarını ispat etmiyorsa, devleti suçlayıp ispat etmiyorsa kim olursa olsun şerefsizdir. Kara para aklayan da şerefsizdir. Ama ispat etmeyen de şerefsizdir" dedi. Özkoç, Soylu'ya laf atmaya devam edince Soylu da, "Senin zeka sorunun var" ifadesini kullandı.